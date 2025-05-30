Крупнейшим импортером российского сжиженного газа в ЕС является Польша - портал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша является самым крупным импортером российского сжиженного газа среди других государств Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на информацию Польской организации сжиженного газа (POGP) сообщает интернет-портал Puls Biznesu.



По его данным, в 2023 г. в Польшу из РФ поступило 1,2 млн тонн сжиженного газа, что составило 45,8% всех поставок этого сырья в страну. С января по октябрь 2024 г. расходы Польши на покупку российского сжиженного газа составили около 2 млрд злотых (примерно $500 млн).





