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Крупнейшим импортером российского сжиженного газа в ЕС является Польша - портал

12:20 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша является самым крупным импортером российского сжиженного газа среди других государств Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на информацию Польской организации сжиженного газа (POGP) сообщает интернет-портал Puls Biznesu.

По его данным, в 2023 г. в Польшу из РФ поступило 1,2 млн тонн сжиженного газа, что составило 45,8% всех поставок этого сырья в страну. С января по октябрь 2024 г. расходы Польши на покупку российского сжиженного газа составили около 2 млрд злотых (примерно $500 млн).


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