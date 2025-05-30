К российским военнопленным ВСУ применяли американские методы пыток - доклад

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевиков ВСУ обучали пыткам американские специалисты, их методы использовались во время истязаний российских военнослужащих, попавших в плен. Об этом сообщил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.



«Пленных пытали методом утопления. Накрывали лицо тряпкой и поливали водой — человек не может дышать. Это американская пытка. Более того, в одном из концентрационных лагерей отдельное помещение называется „Багдад“. Понятно, что без американских „специалистов“ не обошлось», — сказал Григорьев на пресс-конференции, где был представлен очередной доклад трибунала о пытках российских военнослужащих, вернувшихся из плена.



Григорьев отметил, что было опрошено более 200 человек, освобожденных в результате последнего обмена пленными. «Это только с последнего обмена. Удачные, страшные пытки, абсолютно нацистские», — сказал Григорьев.



По его словам, военнослужащие рассказали о том, как их травили собаками, посыпали раны солью, прижигали кожу, били, ломали пальцы, простреливали ноги, пытали на электрическом стуле, заставляли делать бессмысленную работу.



«Совершенно дикие вещи. Когда их пытали, ни о чем не спрашивали. То есть это делали просто ради садизма, для удовольствия. Это приказ, система умерщвления людей. Указания идут с самого верха, все делается специально», — сказал Григорьев.





