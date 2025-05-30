В Курской области признаны потерпевшими более 54 тыс. мирных жителей

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 54 тысяч мирных жителей Курской области признаны потерпевшими после преступлений ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.



«Представлен доклад главе СК Александру Бастрыкину о расследовании преступлений украинских военнослужащих в Курской области. Следователями признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тыс. жителей региона», — говорится в сообщении.



В ведомстве также отметили, что в настоящее время продолжается работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. По результатам расследования и рассмотрения уголовных дел очно вынесены приговоры в отношении граждан Грузии, США и Республики Колумбия.





