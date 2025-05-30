16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налоговая служба Молдавии заморозила активы главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и представителей ее окружения. Сообщение об этом опубликовано в «Официальном вестнике».

«Заморозить фонды/экономические ресурсы Гуцул Евгении», — говорится в постановлении службы. По данным Radio Moldova, поводом для заморозки стали санкции ЕС, которые Молдавия обязалась выполнять 1 августа 2024 года.