Верховный суд США разрешил Белому дому отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, который позволял им законно находиться на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в распоряжении суда.

В нем подчеркивается, что Верховный суд удовлетворил ходатайство исполнительной власти об отмене соответствующей программы, которая была запущена администрацией 46-го президента США Джо Байдена.