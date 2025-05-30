Верховный суд США разрешил Белому дому отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов
19:15 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, который позволял им законно находиться на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в распоряжении суда.
В нем подчеркивается, что Верховный суд удовлетворил ходатайство исполнительной власти об отмене соответствующей программы, которая была запущена администрацией 46-го президента США Джо Байдена.
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