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Польша, Литва, Латвия и Эстония собираются создать укрепления на границе с РФ на глубину 20-40 км

21:53 30.05.2025 Источник: Интерфакс

На полигоне Руднинкай в Литве в пятницу состоялась презентация проекта обороны восточной границы Евросоюза, который укрепит границу с Россией и Белоруссией общей протяженностью 2,3 тыс. км, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Четыре страны (Польша, Литва, Латвия и Эстония, - "ИФ") совместно согласовали Инициативу по восточной границе. Целью данного проекта является укрепление границы Европейского союза с Россией и Беларусью на глубину 20-40 километров путем создания современных оборонительных заграждений и систем", - говорится в сообщении.

"Проект основывается на существующих национальных инициативах - "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит" Польши, обеспечивая эффективное использование ресурсов и избегая дублирования мер. Он связывает, синхронизирует и демонстрирует совместные действия государств по защите своих границ", - пояснили в ведомстве.

"Литва, Эстония, Латвия и Польша подают пример, инвестируя 10 миллиардов евро в разработку мер по противодействию мобильности. Защита восточной границы Евросоюза не может быть только региональным бременем - это общеевропейское дело. Сегодня мы обращаемся к Евросоюзу за скоординированными европейскими механизмами поддержки и финансирования", - сказал заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас, представляя проект.

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