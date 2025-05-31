Трамп собирается еще повысить пошлины на импорт стали в США
09:00 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%.
"Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп.
По его словам, повышение тарифов на сталь "еще больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединенных Штатов". Ранее президент США ввел 25-процентные пошлины на всю сталь и алюминий, импортируемые в страну.
НОВОСТИ
- 09:40 31.05.2025
- WP: Киевские власти попали с переговорами с РФ «в неловкое дипломатическое положение»
- 09:30 31.05.2025
- Встреча госпожи Акиэ с Путиным очень полезна для действующего премьера Японии Исибы – депутат Судзуки
- 09:15 31.05.2025
- Мошенники стали использовать новый способ добраться до учетных записей на «Госуслугах» - МВД РФ
- 21:53 30.05.2025
- Польша, Литва, Латвия и Эстония собираются создать укрепления на границе с РФ на глубину 20-40 км
- 20:17 30.05.2025
- Посольство РФ в Лондоне прокомментировало планы королевства создать киберкомандование
- 19:15 30.05.2025
- Верховный суд США разрешил Белому дому отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов
- 17:45 30.05.2025
- Количество включенных в реестр Минюста РФ иноагентов превысило тысячу
- 17:23 30.05.2025
- 25 июня в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция GigaConf
- 17:08 30.05.2025
- Сбер предложил организовать обмен технологиями кибербезопасности между российскими компаниями
- 16:40 30.05.2025
- В Москве предотвращен теракт, спецслужбы нашли в одном из парков взрывное устройство - СКР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать