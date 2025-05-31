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Трамп собирается еще повысить пошлины на импорт стали в США

09:00 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%.

"Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп.

По его словам, повышение тарифов на сталь "еще больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединенных Штатов". Ранее президент США ввел 25-процентные пошлины на всю сталь и алюминий, импортируемые в страну.

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