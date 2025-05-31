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НОВОСТИ

Еврочиновники не исключают, что Трамп откажется от попыток урегулирования и «бросит» Украину - СМИ

11:20 31.05.2025 Источник: РБК

Британские и французские чиновники, которые разрабатывают план размещения миротворцев на Украине, на встрече в Гааге допустили, что президент США Дональд Трамп откажется от попыток урегулирования между Москвой и Киевом и «бросит» Украину, сообщает Thе Telegraph.

Представители двух стран согласились с необходимостью «переключить внимание» с возможной отправки европейских войск, которые следили бы за соблюдением режима прекращения огня, на долгосрочную поддержку обороны Украины без участия Соединенных Штатов.

«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не останутся на борту», — сказал газете западный чиновник, назвав «гнетущей» атмосферу встречи. По словам другого собеседника, европейского дипломата, «в основном речь шла о том, как сохранить необходимую поддержку Украины» с учетом того, что Вашингтон в вопросе помощи ограничится только передачей разведданных. (РБК)

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