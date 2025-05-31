Более 1000 спортсменов из 12 стан примут участие в международном турнире по ушу в Москве 1-7 июня
17:29 31.05.2025
В российской столице 1-7 июня состоится X международный турнир «Московские звезды ушу 2025». Турнир будет проводиться в Московском дворце ушу Москомспорта. В соревнованиях планируют принять участие около 1000 спортсменов из 12 стран, в числе которых Армения, Белоруссия, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Танзания, Узбекистан.
Делегация Китая будет состоять из семи команд из разных провинций, а также сборной команды КНР по ушу.
На состязании в качестве почетных гостей бужут присутствовать традиционный гость турнира – посол Китая в РФ господин Чжан Ханьхуэй и легендарный 90-летний мастер ушу, господин У Бинь, один из основателей современного спортивного ушу, учитель звезд спорта и кинематографа Ли Лянцзе, Чжэн Цзыданя и У Цзина.
В Москве пройдут соревнования по всем дисциплинам ушу. Это таолу (соревнования в кулачных комплексах ушу и комплексах с оружием), кунг-фу – традиционное ушу (соревнования в комплексах традиционного ушу различных стилей и направлений), саньда (полноконтактные поединки на помосте).
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