СберПрайм Зеленый марафон объединил 140 тысяч бегунов и болельщиков в 60 городах страны
18:22 31.05.2025
|Фото пресс-службы Сбера
В Москве участники стартовали и финишировали на Васильевском спуске возле Кремля. В программу вошли забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км и 21,1 км, скандинавская ходьба на 4,2 км и командный забег на 4,2 км.
«В этот замечательный день мы бежим не только ради спортивных результатов, мы бежим, как всегда, с большим смыслом. В этом году Сбер собирает благотворительные средства на помощь детям, которым нужна поддержка, в том числе детям на новых и приграничных территориях, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» собрано уже более 30 миллионов рублей пожертвований – и эта сумма будет увеличиваться в течение всего дня. Вся сумма, которую мы сегодня соберем, будет удвоена Сбером. Каждый наш шаг сегодня – это подарок детям. Своим примером, своим участием мы должны вдохновить множество других людей участвовать в подобного рода акциях, которые не только оздоравливают и сплачивают, но и помогают в очень важный момент детям, которым мы с вами дарим надежду на лучшее будущее».
Собранные средства через благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» будут направлены на программы помощи детям на новых и приграничных территориях. Адресно будут поддержаны:
– детские дома, требующие быстрого ремонта и оснащения;
– программы адаптации детей, оставшихся без родителей;
– программы подготовки будущих первоклассников к школе.
Таким образом программа поддержки будет комплексно поддерживать детей по всей России, в том числе на новых и приграничных территориях.
Участники марафона по всей стране переводили добровольные пожертвования в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Сбор средств под эгидой Зеленого марафона продолжается.
В забеге в столице участвовали многие известные люди. Среди них Анна Кикина, летчик-космонавт, Герой России, и Валентин Ткачев – атлет с пересаженным сердцем. Оба выбрали дистанцию 10 км. Зеленый марафон также преодолели фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, олимпийская чемпионка в прыжках длину Татьяна Лебедева; олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян; заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу, заслуженный мастер спорта Дмитрий Яшанькин; заслуженный мастер спорта по плаванию Евгений Рылов; заслуженный мастер спорта в лыжных гонках, серебряный призер олимпиады Александр Панжинский.
В других регионах также прошли забеги на различные дистанции – от 1 км до 10 км для взрослых, а также забеги и активности для детей. Соревнования среди самых маленьких участников до года в «Забеге в ползунках» прошли Уфе, Тюмени и Йошкар-Оле. В Иваново состоялся традиционный забег невест. Девушки в свадебных платьях преодолели дистанцию в 420 метров. А в Волгограде бежали четырехлапые – 10 собак, подопечных из подшефного приюта, пробежали вместе со спортсменами дистанцию, а потом с удовольствием принимали почесывания за ушком от всех желающих.
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