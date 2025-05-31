Осенью Киевскую городскую администрацию могут заменить на военную - СМИ
19:00 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт мэра Киева Виталия Кличко с центральной властью вновь обострился, и уже осенью его могут сместить. Об этом пишет одно из украинских изданий со ссылкой на источник в Киевсовете.
«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия. Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА (Киевской городской госадминистрации — прим. ТАСС) на военную администрацию во главе с назначенным президентом чиновником», — заявил источник.
Кроме того, по его словам, возможны и другие варианты — давление на депутатов Киевсовета для переформатирования его состава, однако пока соотношение голосов далеко не в пользу сторонников Владимира Зеленского.
Очередной виток в противостоянии Кличко и Зеленского связывают с интервью столичного градоначальника газете The Times, в котором он заявил, что если раньше на Украине авторитаризмом только пахло, то «теперь им воняет».
НОВОСТИ
- 20:08 31.05.2025
- Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, отраженными в докладе Гросси
- 18:22 31.05.2025
- СберПрайм Зеленый марафон объединил 140 тысяч бегунов и болельщиков в 60 городах страны
- 18:00 31.05.2025
- Газета Bild обратила внимание на одновременное проведение учений России и НАТО на Балтике
- 17:29 31.05.2025
- Более 1000 спортсменов из 12 стан примут участие в международном турнире по ушу в Москве 1-7 июня
- 17:14 31.05.2025
- План США повысить пошлины на ввоз стали подрывает усилия ЕС по достижению решения в переговорах - ЕК
- 16:19 31.05.2025
- По данным МАГАТЭ, Иран нарастил запасы обогащенного урана
- 13:30 31.05.2025
- ХАМАС склонен отказать в освобождении заложников в течение двух дней, как было оговорено ранее - СМИ
- 12:45 31.05.2025
- Посол России в Дании: Попытки пиратства в открытом море против танкеров с нефтью из РФ будут пресекаться
- 11:20 31.05.2025
- Еврочиновники не исключают, что Трамп откажется от попыток урегулирования и «бросит» Украину - СМИ
- 10:30 31.05.2025
- Некоторые представители Запада пытались вовлечь Грузию в конфликт на Украине – президент Кавелашвили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать