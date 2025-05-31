Осенью Киевскую городскую администрацию могут заменить на военную - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт мэра Киева Виталия Кличко с центральной властью вновь обострился, и уже осенью его могут сместить. Об этом пишет одно из украинских изданий со ссылкой на источник в Киевсовете.

«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия. Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА (Киевской городской госадминистрации — прим. ТАСС) на военную администрацию во главе с назначенным президентом чиновником», — заявил источник.

Кроме того, по его словам, возможны и другие варианты — давление на депутатов Киевсовета для переформатирования его состава, однако пока соотношение голосов далеко не в пользу сторонников Владимира Зеленского.

Очередной виток в противостоянии Кличко и Зеленского связывают с интервью столичного градоначальника газете The Times, в котором он заявил, что если раньше на Украине авторитаризмом только пахло, то «теперь им воняет».