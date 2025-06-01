Губернатор Брянской области назвал причину обрушения моста на пассажирский поезд Климово-Москва

09:40 Источник: Интерфакс

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о причине обрушения моста в Выгоничском районе.

"Произошёл подрыв моста во время движения поезда Климово-Москва, где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли, трое детей получили ранение", - сообщил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что 8-месячный ребенок будет отправлен в Москву.

По данным Московской железной дороги, произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. В больницу были доставлены 47 человек.