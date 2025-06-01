Минздрав РФ сообщил о состоянии пострадавших после обрушения моста в Брянской области

11:00 Источник: Интерфакс

На лечении в больницах находятся 39 пострадавших после обрушения моста в Брянской области, в том числе четверо детей; трое пострадавших, включая младенца, в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе четверо детей", - сказал Кузнецов журналистам в воскресенье.

Трое пострадавших, включая младенца, в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

"По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых. 4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф", - отметил Кузнецов.