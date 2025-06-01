Министр торговли США: Будьте уверены, пошлины никуда не денутся...
18:30 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет продолжить тарифную политику американского лидера Дональда Трампа независимо от решения суда.
«Будьте уверены, пошлины никуда не денутся. У него (Дональда Трампа — прим. ТАСС) так много других полномочий, что даже в самых странных и необычных обстоятельствах мы просто будем обращаться к различным иным [полномочиям]», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Латник назвал глупым решение федерального суда США по делам международной торговли о блокировке импортных пошлин Трампа. «Конгресс позволил президенту сделать это, не проголосовал за отмену», — отметил глава американского Минторга.
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