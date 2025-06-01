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В Стамбул прибыла российская делегация для переговоров по Украине - СМИ

20:40 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах с украинской стороной, проведение которых намечено на 2 июня. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Переговорная команда прибыла в Стамбул», — сказал собеседник агентства.

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