В Стамбул прибыла российская делегация для переговоров по Украине - СМИ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах с украинской стороной, проведение которых намечено на 2 июня. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Переговорная команда прибыла в Стамбул», — сказал собеседник агентства.