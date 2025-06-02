Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами из-за подрывов ж/д инфраструктуры
09:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«Госсекретарь США М. Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — указали в министерстве.
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