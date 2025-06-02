Трамп хочет завершения украинского конфликта в этом году, но Киев против — Сакс
10:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп хочет завершения украинского конфликта в 2025 году, но Киев в этом не заинтересован. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.
«Хороший вопрос. Урегулирование может быть достигнуто в этом году. Урегулирование должно быть достигнуто в этом году. В целом, я думаю, Трамп заинтересован в том, чтобы это произошло. Но совершенно ясно, что украинское правительство в этом не заинтересовано», — сказал Сакс, отвечая на вопрос, верит ли он, что в этом году удастся достичь урегулирования конфликта на Украине, и считает ли, что Трамп заинтересован в том, чтобы это произошло.
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