Глава нацразведки Турции планирует присутствовать на переговорах РФ и Украины — источник
11:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын планирует присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле, глава турецкого МИД Хакан Фидан будет модерировать встречу. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.
«Встреча делегаций Турции, России и Украины запланирована на 13:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) под руководством министра иностранных дел Хакана Фидана. Его вступительная речь будет транслироваться в прямом эфире. Ожидается, что на встрече также будет присутствовать директор MIT Ибрагим Калын», — сказал источник.
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