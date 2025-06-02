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Пашинян вновь пригрозил решить вопрос «святотатственных» священников

11:32 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения отношений с Армянской апостольской церковью (ААЦ) вновь пригрозил решить «вопрос святотатственных священнослужителей».

«Фактически у нас есть консенсус, что вопрос святотатственных србазанов (епископы и архиепископы Армянской церкви — прим. ТАСС) должен быть решен», — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее Пашинян заявил, что еще предстоит определить число давших обед безбрачия священнослужителей, у которых есть семьи, и что государство должно иметь решающий голос в выборах Католикоса всех армян.

Утром 30 мая на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в соцсети появилось несколько постов с уничижительными высказываниями, некоторые с использованием нецензурных выражений, в адрес представителей ААЦ. Оппозиция выступила с резкой критикой премьера, а ряд общественно-политических деятелей призвали отлучить его с супругой от церкви. 31 мая премьер продолжил публиковать посты, посвященные армянскому духовенству.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились в последние годы, особенно после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин (руководящий орган ААЦ) потребовал его отставки и критиковал за политику в отношении Нагорного Карабаха.

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