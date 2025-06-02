Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле — источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский проведет некие контакты на полях намеченных на 2 июня российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Запланированы свои контакты на полях», — сказал собеседник агентства, комментируя отбытие делегации РФ из гостиницы, однако не стал уточнять, какие встречи пройдут.