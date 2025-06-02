Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле — источник
12:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский проведет некие контакты на полях намеченных на 2 июня российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС источник.
«Запланированы свои контакты на полях», — сказал собеседник агентства, комментируя отбытие делегации РФ из гостиницы, однако не стал уточнять, какие встречи пройдут.
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