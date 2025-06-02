РФ надо продолжать жесткую линию относительно Польши — Чепа об итогах выборов
12:32 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения России и Польши вряд ли изменятся по итогам президентских выборов в этой стране, Москве необходимо продолжать жесткую линию в отношении Варшавы. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа, комментируя итоги президентских выборов в Польше.
«Я не очень верю, что каким-то образом изменятся отношения между нашими странами. Нам надо не ориентироваться на них, надо строить свою твердую, жесткую позицию относительно и Польши, и, конечно, Украины», — сказал депутат.
Комментируя тот факт, что победитель выборов Кароль Навроцкий известен как антироссийскими, так и антиукраинскими заявлениями, Чепа указал на причины такой «многовекторности» польских политиков. Она связана, по его словам, с попыткой, с одной стороны, частично заменить Германию в качестве основного партнера США по НАТО в Европе, с другой — с проблемой украинских мигрантов, «которые уже прилично надоели польскому населению». Он также напомнил о других противоречиях Варшавы с Киевом, в том числе по истории Волынской резни.
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