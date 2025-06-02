Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили до 1 430 военных
13:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери подразделений ВСУ в зоне СВО за сутки составили до 1 430 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.
Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. В зоне «Запада» ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании.
Противник потерял в зоне Южной группировки свыше 275 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов. В зоне «Центра» — до 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и три артиллерийских орудия. В зоне «Востока» — более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Потери ВСУ в зоне «Днепра» — свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов.
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