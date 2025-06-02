В Швеции хотят остановить усыновления детей из других стран
14:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Созданная осенью 2021 года правительством Швеции комиссия по проблеме усыновления детей из других стран представила результаты своей работы. Комиссия пришла к выводу, что международное усыновление следует остановить.
«В международном усыновлении в Швеции имели место нарушения. Международное посредничество в усыновлении не является устойчивым решением для защиты детей как группы. Сегодня, с возросшим уважением к правам детей, мы не можем принять такие уровни риска, с которыми ассоциируется и ассоциировался этот бизнес», — заявила на пресс-конференции глава комиссии Анна Сингер, которая передала доклад министру социальных услуг Камилле Вальтерссон-Грёнвалль.
Комиссия была создана после того, как газета Dagens nyheter сообщила о похищении в Чили и Колумбии детей из бедных семей у их биологических родителей для усыновления в Швеции. У тысяч детей были подделаны документы.
В Швеции насчитывается около 60 тыс. усыновленных за рубежом детей, не считая приемных из стран Северной Европы. Международное усыновление было наиболее распространено в королевстве в 1970-1980-х годах. Это число сократилось с наибольшего показателя в 1776 детей в 1977 году до 352 в 2018 году. Большинство детей были усыновлены через уполномоченную организацию. 40 тыс. приемных малышей привезли в королевство из Южной Кореи, Индии, Колумбии, Китая, Шри-Ланки, Чили, Таиланда, Вьетнама, Польши, Эфиопии и России.
В соседней Дании все новые международные усыновления уже приостановлены.
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