0
0
175
НОВОСТИ

В Швеции хотят остановить усыновления детей из других стран

14:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданная осенью 2021 года правительством Швеции комиссия по проблеме усыновления детей из других стран представила результаты своей работы. Комиссия пришла к выводу, что международное усыновление следует остановить.

«В международном усыновлении в Швеции имели место нарушения. Международное посредничество в усыновлении не является устойчивым решением для защиты детей как группы. Сегодня, с возросшим уважением к правам детей, мы не можем принять такие уровни риска, с которыми ассоциируется и ассоциировался этот бизнес», — заявила на пресс-конференции глава комиссии Анна Сингер, которая передала доклад министру социальных услуг Камилле Вальтерссон-Грёнвалль.

Комиссия была создана после того, как газета Dagens nyheter сообщила о похищении в Чили и Колумбии детей из бедных семей у их биологических родителей для усыновления в Швеции. У тысяч детей были подделаны документы.

В Швеции насчитывается около 60 тыс. усыновленных за рубежом детей, не считая приемных из стран Северной Европы. Международное усыновление было наиболее распространено в королевстве в 1970-1980-х годах. Это число сократилось с наибольшего показателя в 1776 детей в 1977 году до 352 в 2018 году. Большинство детей были усыновлены через уполномоченную организацию. 40 тыс. приемных малышей привезли в королевство из Южной Кореи, Индии, Колумбии, Китая, Шри-Ланки, Чили, Таиланда, Вьетнама, Польши, Эфиопии и России.

В соседней Дании все новые международные усыновления уже приостановлены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 02.06.2025
В детских домах необоснованно находятся 25% детей — омбудсмен
0
11
15:00 02.06.2025
Украинцы уменьшают объемы денежных переводов на родину более 2 лет подряд
0
54
14:58 02.06.2025
76 детских футбольных команд приняли участие в московском этапе турнира «Кожаный мяч»
0
56
14:32 02.06.2025
Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье
0
118
14:12 02.06.2025
Толщина завалов на месте схода ледника в Швейцарии превышает 100 метров
0
153
13:32 02.06.2025
Самозапрет на кредиты за три месяца работы сервиса установили 10,68 млн россиян
0
177
13:20 02.06.2025
Британия намерена обеспечить готовность своих вооруженных сил вести боевые действия - Стармер
0
208
13:05 02.06.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили до 1 430 военных
0
203
13:00 02.06.2025
ВС ФРГ должны увеличить число военных на 80 тыс. для выполнения требований НАТО — СМИ
0
211
12:58 02.06.2025
Сбер представил гайд по созданию интеллектуальных систем, способных автономно выполнять бизнес-задачи
0
218

Возврат к списку