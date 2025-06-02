Толщина завалов на месте схода ледника в Швейцарии превышает 100 метров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарские специалисты впервые провели осмотр завалов на месте схода ледника в швейцарском кантоне Вале. Их толщина в некоторых местах достигает 100 метров, об этом сообщил глава службы по борьбе со стихийными бедствиями кантона Рафаэль Майора.

«Они (завалы — прим. ТАСС) состоят из 6 млн кубических метров грязи и обломков породы, а также 3 млн кубических метров льда. В некоторых местах толщина завалов выше 100 метров», — сказал Майора в интервью газете Le Nouvelliste.

По его словам, специалисты также смогли установить на месте схода ледника веб-камеры для непрерывного наблюдения за горной массой. Рядом с завалами ввели круглосуточное дежурство, чтобы предупреждать о возможном движении породы из-за таяния льда.

Майора отметил, что уровень воды в искусственном озере, которое образовалось из-за обвала ледника и перекрытия русла реки, снизился на метр. Опасность повторного схода ледника минимальна, потому что большая его часть уже обрушилась.

Швейцарские СМИ сообщали, что 28 мая отколовшийся в Альпах ледник и грязевой поток уничтожили большую часть швейцарской деревни Блаттен, где проживает 300 человек. По данным местных властей, в результате инцидента по меньшей мере один человек пропал без вести. 19 мая население деревни было эвакуировано, поскольку геологическая служба предупредила о возможном сходе лавины. Местные власти сообщали о намерении восстановить деревню Блаттен, СМИ со ссылкой на собственные подсчеты сообщали, что расчистка завалов может занять несколько лет.