Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огромное облако вулканического пепла поднялось над вулканом Этна после обвала одного из флангов кратера. Как пишет агентство ANSA, согласно первым предположениям специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии, обвал спровоцировал пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород).

Его выброс достигает высоты в несколько километров. Поднят уровень предупреждения для воздушного транспорта, однако на нынешнем этапе вулканическая активность самого высокого действующего вулкана Европы не препятствует работе местного аэропорта в Катании.

Специалисты постоянно фиксируют активность вулкана Этна, который до сих пор не представлял угрозы для населения.