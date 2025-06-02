В СДПГ признали собственные ошибки и раскритиковали курс Шольца — Bild

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) признала собственные ошибки и поставила под сомнение политический курс бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ). Об этом пишет газета Bild со ссылкой на имеющийся в распоряжении внутренний документ партии.

Руководство социал-демократов в свете провальных результатов партии на прошедших 23 февраля досрочных парламентских выборах подготовило документ, который предназначен для президиума партии и содержит критику политики СДПГ, а также предложения по ее изменению. В документе, среди прочего, говорится, что потеря доверия со стороны избирателей вызвана как внешними факторами, включая пандемию коронавируса и конфликт на Украине, так и «разочарованием» в ожиданиях относительно правительства Шольца, которое «не уловило дух времени ни в коммуникационном, ни в политическом плане». Потеря доверия, как подчеркивается в документе, «во многом вызвана внутренними причинами».

Политическая коммуникация СДПГ, как признают авторы документа, была «слишком сложной», «оторванной от реальной жизни» и «слишком часто воспринималась как пиар». Теперь партия намерена осуществить полную перезагрузку с помощью новой программы, чтобы снова привлечь больше избирателей на свою сторону. Речь идет о пересмотре коммуникационной стратегии и отходе от «узкоспециализированной политики, ориентированной на целевые группы», в пользу «широкой социал-демократической повестки». Основной целью, согласно документу, является «открытая и уважительная коммуникация с гражданами».

На следующем съезде социал-демократы планируют запустить процесс разработки новой политической программы, с помощью которой партия намерена вернуть себе «политическую привлекательность». «Заполучив многие центральные министерства, мы получим шанс наконец исправить структурную несправедливость и давние проблемы в правительстве, даже в качестве младшего партнера [по коалиции]», — указали авторы документа.