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НОВОСТИ

Россия и Украина обменялись документами по урегулированию — Зеленский

16:33 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский.

«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал он.

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