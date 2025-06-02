Россия и Украина обменялись документами по урегулированию — Зеленский

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский.

«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал он.