Отказ от расширения НАТО на восток станет условием урегулирования на Украине — Сакс

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров возможно только при условии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Если конфликт на Украине завершится за столом переговоров, то да (страны Запада откажутся от идеи расширения НАТО на восток — прим. ТАСС) — потому что отказ от расширения НАТО будет необходимым условием мирного урегулирования, — сказал он. — Если же война закончится на поле боя, скорее всего, это станет поражением Украины. А это в любом случае поставит крест на идее ее вступления в НАТО».