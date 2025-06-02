РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках — Мединский

17:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предложила украинской стороне прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров с Украиной.

«Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта», — сказал он. «Чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат», — добавил Мединский.