РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках — Мединский
17:49 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предложила украинской стороне прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров с Украиной.
«Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта», — сказал он. «Чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат», — добавил Мединский.
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