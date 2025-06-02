РФ и Украина проведут обмен «все на всех» среди тяжелораненых и молодых солдат — Мединский

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская и украинская стороны договорились об обмене по формуле «все на всех» среди тяжелораненых и молодых солдат. Как объявил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский, обменяны будут не менее тысячи человек с каждой стороны.

«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене по следующей формуле. Во-первых, все тяжелораненые, все тяжелобольные будут обменяны по принципу „все на всех“, — сказал Мединский, назвав данное решение „гуманитарным жестом с нашей стороны“. „Во-вторых, по такой же формуле — „все на всех“ — будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет», — констатировал глава российской делегации.

Он подчеркнул, что «при этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны». «Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются», — уточнил Мединский.