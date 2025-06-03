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НОВОСТИ

За ночь над регионами России уничтожены восемь украинских БПЛА

09:00 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск 2 июня до 07:00 мск 3 июня текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Республики Крым, по два БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей и один БПЛА над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.

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