За ночь над регионами России уничтожены восемь украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск 2 июня до 07:00 мск 3 июня текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Республики Крым, по два БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей и один БПЛА над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.