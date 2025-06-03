Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион с использованием баллистической ракеты

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска <…> провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. ТАСС) <…> с использованием баллистической ракеты типа „Зульфикар“, — сказал он в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.