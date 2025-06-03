США не позволят Ирану обогащать уран в рамках соглашения по ядерной программе — Трамп

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе, заявил глава Белого дома.

«Автоперо» (экс-президент США Джо Байден — прим. ТАСС) должен был давно прекратить обогащение [урана] в Иране. Согласно нашему потенциальному соглашению, мы не допустим никакого обогащения урана!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.