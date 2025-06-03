Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому как иностранному с первой попытки
10:05 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Треть иностранных граждан не сдают экзамен по русскому языку как иностранному с первой попытки, почти половина из них не может сдать и с последующих попыток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
10 декабря вступил в силу закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Раньше принимать их на договорной основе могли сторонние экзаменаторы. Решения о включении новых учреждений в перечень принимаются на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.
«После вступления в силу Федерального закона № 377-ФЗ Минобрнауки России продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена. Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — говорится в сообщении.
В Минобрнауки уточнили, что доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, который был установлен в мае 2024 года в результате исключения участия коммерческих организаций в процедуре проведения экзамена. До принятия указанных мер доля мигрантов, не сдающих экзамен, составляла в среднем 3%. С мая 2024 года показатель вырос до 30%.
НОВОСТИ
- 11:00 03.06.2025
- ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики в 2025 году с 3,1% до 2,9% из-за пошлин
- 10:32 03.06.2025
- Мелони и Макрон в Риме попробуют перезагрузить отношения в преддверии саммитов НАТО и G7
- 10:20 03.06.2025
- В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам
- 10:00 03.06.2025
- Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании о подготовке к войне
- 09:32 03.06.2025
- США не позволят Ирану обогащать уран в рамках соглашения по ядерной программе — Трамп
- 09:20 03.06.2025
- Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион с использованием баллистической ракеты
- 09:05 03.06.2025
- В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ
- 09:00 03.06.2025
- За ночь над регионами России уничтожены восемь украинских БПЛА
- 22:40 02.06.2025
- Проведение переговоров с Украиной без прекращения огня стало тактической победой РФ — NYT
- 22:00 02.06.2025
- Реакция Трампа на удары по базам РФ состоит в том, что надо завершить конфликт — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать