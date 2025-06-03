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Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому как иностранному с первой попытки

10:05 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть иностранных граждан не сдают экзамен по русскому языку как иностранному с первой попытки, почти половина из них не может сдать и с последующих попыток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

10 декабря вступил в силу закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Раньше принимать их на договорной основе могли сторонние экзаменаторы. Решения о включении новых учреждений в перечень принимаются на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.

«После вступления в силу Федерального закона № 377-ФЗ Минобрнауки России продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена. Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, который был установлен в мае 2024 года в результате исключения участия коммерческих организаций в процедуре проведения экзамена. До принятия указанных мер доля мигрантов, не сдающих экзамен, составляла в среднем 3%. С мая 2024 года показатель вырос до 30%.

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