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НОВОСТИ

В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

10:20 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан, стартует в России с 4 июня. Распоряжение об этом подписано, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Цель пилота — создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка», — говорится в сообщении.

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