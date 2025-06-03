ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики в 2025 году с 3,1% до 2,9% из-за пошлин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,9% из-за неопределенности, связанной с вводимыми в ряде стран торговыми пошлинами. Об этом говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации.

«В последние несколько месяцев мы наблюдаем значительное усиление торговых барьеров, а также неопределенность в области экономической и торговой политики. В этой сложной и неопределенной обстановке мы понизили наши прогнозы роста. В настоящее время мы прогнозируем, что глобальный рост снизится с 3,3% в 2024 году до скромных 2,9% в 2025 и 2026 годах. Ослабление экономических перспектив будет ощущаться практически во всех странах мира без исключения», — говорится в прогнозе.

При этом в марте 2025 года организация уже пересматривала в сторону снижения свои ожидания по поводу роста мировой экономики — до 3,1%. В сентябре 2024 года специалисты ОЭСР рассчитывали, что этот показатель в 2025 году составит 3,2%.