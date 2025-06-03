Магнитные бури на Земле продолжаются почти 50 часов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Длительность магнитных бурь на Земле достигла 48 часов. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений по состоянию на текущий момент составляет 54 часа, из которых 48 часов пришлось на бури», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Института прикладной геофизики сообщил ТАСС, что магнитная буря на Земле продлится как минимум до 3 июня, и ее сила будет периодически меняться.