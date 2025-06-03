Магнитные бури на Земле продолжаются почти 50 часов
11:05 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Длительность магнитных бурь на Земле достигла 48 часов. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений по состоянию на текущий момент составляет 54 часа, из которых 48 часов пришлось на бури», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Института прикладной геофизики сообщил ТАСС, что магнитная буря на Земле продлится как минимум до 3 июня, и ее сила будет периодически меняться.
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