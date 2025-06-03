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НОВОСТИ

Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской областью

12:00 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области в течение часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«3 июня в период с 08:40 до 09:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

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