Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской областью
12:00 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области в течение часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«3 июня в период с 08:40 до 09:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
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