12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле нужны не для компромисса, а для победы РФ и полного уничтожения неонацистской власти в Киеве. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован», — написал заместитель председателя СБ России.