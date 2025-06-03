Переговоры в Стамбуле нужны для уничтожения власти неонацистов в Киеве — Медведев
12:05 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле нужны не для компромисса, а для победы РФ и полного уничтожения неонацистской власти в Киеве. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован», — написал заместитель председателя СБ России.
НОВОСТИ
- 12:32 03.06.2025
- Авиасалон МАКС переносится на следующий год
- 12:20 03.06.2025
- Британия готова взять на себя большую роль в ядерной стратегии НАТО — Bloomberg
- 12:00 03.06.2025
- Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской областью
- 11:42 03.06.2025
- СберТех и «Базис» обеспечат бизнесу устойчивую инфраструктуру
- 11:40 03.06.2025
- СберТех и «Транснефть – Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки
- 11:33 03.06.2025
- СберТех и Киберпротект предоставят российским компаниям импортонезависимое программное обеспечение
- 11:32 03.06.2025
- Медведев пообещал киевскому режиму неизбежное возмездие
- 11:30 03.06.2025
- СберТех и Гринатом предложат решения для технологической независимости российской экономики
- 11:20 03.06.2025
- Доля ИТ в ВВП России прибавила более трети — Мишустин
- 11:05 03.06.2025
- Магнитные бури на Земле продолжаются почти 50 часов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать