Британия готова взять на себя большую роль в ядерной стратегии НАТО — Bloomberg
12:20 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании намерено сыграть большую роль в стратегии ядерного сдерживания НАТО на фоне сомнений относительно приверженности США альянсу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его данным, британские власти рассматривают возможность принятия на вооружение, в частности, «истребителей, способных нести ядерное оружие, в соответствии с планами увеличения ядерного вклада Лондона в НАТО».
Растущие инвестиции Соединенного Королевства в ядерный потенциал и более широкое внимание Европы к этому вопросу происходят «в контексте опасений по поводу ослабления приверженности США обеспечению ядерного сдерживания для своих союзников», заявил агентству старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк. Такие шаги «необходимы, чтобы компенсировать риски ухода США», добавил он.
Как сообщалось ранее, Лондон намерен увеличить ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61. Британское правительство планирует усилить такими самолетами ядерный потенциал королевства, размещенный в настоящее исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard. На этих подлодках находятся американские баллистические ракеты Trident II (D5).
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