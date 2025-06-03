Британия готова взять на себя большую роль в ядерной стратегии НАТО — Bloomberg

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании намерено сыграть большую роль в стратегии ядерного сдерживания НАТО на фоне сомнений относительно приверженности США альянсу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, британские власти рассматривают возможность принятия на вооружение, в частности, «истребителей, способных нести ядерное оружие, в соответствии с планами увеличения ядерного вклада Лондона в НАТО».

Растущие инвестиции Соединенного Королевства в ядерный потенциал и более широкое внимание Европы к этому вопросу происходят «в контексте опасений по поводу ослабления приверженности США обеспечению ядерного сдерживания для своих союзников», заявил агентству старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк. Такие шаги «необходимы, чтобы компенсировать риски ухода США», добавил он.

Как сообщалось ранее, Лондон намерен увеличить ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61. Британское правительство планирует усилить такими самолетами ядерный потенциал королевства, размещенный в настоящее исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard. На этих подлодках находятся американские баллистические ракеты Trident II (D5).