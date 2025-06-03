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Мерц заявил, что ФРГ продолжит отказывать просителям убежища, несмотря на решение суда

13:00 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ продолжит отказывать большинству просителей убежища во въезде в страну, несмотря на решение Административного суда Берлина, но при этом будет придерживаться законодательства Евросоюза.

«Пока ситуация на границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил, нам придется поддерживать контроль на внутренних границах», — сказал Мерц. Его слова приводит газета Bild. Канцлер также прокомментировал решение Административного суда Берлина, который признал незаконным отказ беженцам во въезде на границах Германии.

«Вчера мы увидели предварительное решение Берлинского административного суда, которое может еще больше ограничить сферу действия. Но сфера действия все еще есть. Мы знаем, что мы все еще можем отклонять заявления», — констатировал он.

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