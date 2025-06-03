ВС России освободили Андреевку в Сумской области

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13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили Андреевку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области», — говорится в сообщении.