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НОВОСТИ

ВС России освободили Андреевку в Сумской области

13:05 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили Андреевку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области», — говорится в сообщении.

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