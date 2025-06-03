Встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна. Такие контакты должны стать результатом технических договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ну, откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление Белого дома о том, что Трамп открыт к такой трехсторонней встрече.