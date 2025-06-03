16 стран ЕС запросили разрешения ЕК повысить дефицит своих бюджетов ради военных расходов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

16 из 27 стран Евросоюза запросили у Еврокомиссии разрешения повысить дефицит госбюджетов на 1,5% ради увеличения своих военных расходов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«16 государств ЕС запросили активацию положения о национальных исключениях из бюджетных норм Евросоюза», — сказал Уйвари.