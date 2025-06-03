Сбер входит в число мировых лидеров по объему и качеству ИТ-компетенций

17:55

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде прошла сессия «Экосистема разработки ПО», в которой принял участие старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов. Спикер рассказал, почему Сбер сегодня входит в число мировых ИТ-лидеров, отметил перспективы внедрения искусственного интеллекта (AI) в процессы разработки и роль экосистемного подхода. Глава блока «Технологии» подчеркнул развитость российского ИТ-сектора по сравнению с другими странами и добавил, что в Сбере работает около 40 тыс. ИТ-специалистов, что делает банк одним из крупнейших работодателей в этой сфере в мире.

«По нашим оценкам, Россия занимает третье или четвертое место в мире по числу суверенных ИТ-специалистов, – отметил Кирилл Меньшов. – Когда мы говорим об экосистеме разработки ПО, ее главными потребителями являются сами ИТ-сотрудники. И этот рынок у нас весьма значителен. ИТ-сфера — одна из немногих отраслей, которая действительно масштабна в России и может конкурировать с мировыми аналогами, имея при этом собственную экосистему. Более того, количество ИТ-специалистов ежегодно растет примерно на 10%. У нас есть все основания для успеха и собственного суверенного пути развития».

Спикер также отметил, что, с одной стороны, на рынке уже доступны готовые инструменты, такие как AI-ассистент разработчика GigaCode. С другой — использование ИИ в работе остается добровольным выбором специалиста. Ключевое значение имеет готовность ИТ-специалистов применять эти решения. Речь идет не о принудительной автоматизации, а о личном выборе, требующем переосмысления профессиональных ценностей. Также была подчеркнута важность внедрения искусственного интеллекта во внутренние процессы банка.

«Мы внедряем ИИ на каждом этапе жизненного цикла разработки: от генерации идеи до создания продукта, тестирования и приемо-сдаточных испытаний, – рассказал Кирилл Меньшов. – Второе важное направление — ассистенты производственных процессов. Это ИИ-решения, помогающие сотрудникам получать ответы на вопросы по различным операционным процедурам. Сегодня около 60% наших разработчиков регулярно используют в работе инструменты на основе искусственного интеллекта».

Кирилл Меньшов обратил внимание на то, что исторически российские компании работали в рамках западной экосистемы, используя иностранные продукты, git-репозитории и решения с открытым исходным кодом. Он подчеркнул, что помимо самих инструментов критически важны масштабные репозитории и облачная разработка. Открытые репозитории — существенная часть экосистемы разработки, требующая грамотной интеграции. По его словам, все компоненты должны быть тесно взаимосвязаны как на уровне инструментов, так и методологий, формируя единую среду для взаимодействия.

Также спикер добавил, что необходимо развивать несколько параллельных платформ и экосистем разработки, включая аналоги Git-репозиториев и облачные решения для создания проектов, ориентированные на потребности стартапов, малого и среднего бизнеса.