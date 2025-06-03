Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» Евросоюза — премьер-министр
20:00 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Копенгаген перестал считать себя частью «бережливой четверки» ЕС, неформальной коалиции, которая выступала в последние годы против расширения бюджетных расходов блока. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«В прошлом мы играли лидирующую роль в „бережливой четверке“. В будущем мы будем играть лидирующую роль в другой группе, потому что ситуация изменилась, мир стремительно изменяется, и мы должны найти правильный ответ на стоящие перед нами вызовы. Для меня самое главное — перевооружить Европу. Это мой первый и последний аргумент в любых дискуссиях, потому что если Европа не будет способна обороняться, то в определенный момент это будет означать конец игры», — сказала Фредериксен на пресс-конференции в Копенгагене с председателем Европарламента Робертой Метсолой.
Датский премьер пояснила, что из-за неопределенности и угроз, с которыми сталкивается Европа «в очень небезопасном мире», а также из-за «поведения России» ЕС нужен новый бюджет, разработанный на новых принципах. «Когда мы говорим о бюджете, мы должны проявлять большую гибкость. <…> Но прежде всего, нам нужен бюджет, который отвечает нашим приоритетам в Совете ЕС, в Европарламенте, в европейском руководстве. Мы, как датчане, всегда будем жесткими в бюджетных переговорах, мы не хотим тратить деньги на то, что не нужно Европе. Но оставаться в „бережливой четверке“ — это для нас более не подходящее место», — сказала Фредериксен.
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