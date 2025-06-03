Байден считал, что Россию следует уничтожить — Лула да Силва
20:40 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о желании уничтожить Россию. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Le Monde.
Комментируя ситуацию на Украине, Лула да Силва заявил, что изначально осудил военную операцию России, однако подчеркнул, что «западные страны также несут часть ответственности».
«Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», — сказал бразильский лидер.
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