Байден считал, что Россию следует уничтожить — Лула да Силва

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о желании уничтожить Россию. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Le Monde.

Комментируя ситуацию на Украине, Лула да Силва заявил, что изначально осудил военную операцию России, однако подчеркнул, что «западные страны также несут часть ответственности».

«Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», — сказал бразильский лидер.