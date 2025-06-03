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Избранный президент Польши Навроцкий призвал Зеленского решить проблемы совместной истории

21:20 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал Владимира Зеленского решить «давно назревшие исторические проблемы» Варшавы и Киева.

«Я считаю, что [партнерство между двумя странами] предполагает не только хороший диалог, но и решение давно назревших исторических проблем „, — написал Навроцкий в социальной сети X на английском языке, отвечая на поздравление от Зеленского с победой на выборах президента.

Избранный глава польского государства выразил готовность продолжать сотрудничество с Украиной «на основе взаимоуважения».

Ранее Навроцкий заявлял, что разочарован Зеленским, поскольку тот не считает Польшу партнером. Кроме того, по его мнению, Украину не должны принимать в ЕС и НАТО, пока ее власти не решат проблему Волынской резни и продолжат прославлять бандеровцев. На посту директора польского Института национальной памяти Навроцкий также неоднократно жаловался на отсутствие прогресса со стороны украинских партнеров по вопросу перезахоронения погибших на Волыни поляков.

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