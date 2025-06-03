США используют данные о боях на Украине для оценки возможного конфликта в АТР — Пентагон

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные извлекают уроки из боевых действий на Украине и на основе полученной информации оценивают потенциальный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил заместитель начальника штаба Сухопутных войск США Джозеф Райан, выступая на конференции, организованной вашингтонским Центром за новую американскую безопасность.

«Мы пытаемся провести определенную экстраполяцию. Оценить происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и то, как сегодняшние вызовы на Украине и в России были бы применимы в отношении боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

«Мы также, безусловно, пытаемся экстраполировать это в качестве примера на южную границу», — добавил Райан. Он отметил, что американские военные содействуют службам, которые стремятся не допустить проникновения в США нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. «Мы также пытаемся экстраполировать выученные на Украине уроки на другие театры военных действий сегодня или в будущем, например на Ближний Восток», — подчеркнул он.