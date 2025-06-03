США используют данные о боях на Украине для оценки возможного конфликта в АТР — Пентагон
22:40 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные извлекают уроки из боевых действий на Украине и на основе полученной информации оценивают потенциальный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил заместитель начальника штаба Сухопутных войск США Джозеф Райан, выступая на конференции, организованной вашингтонским Центром за новую американскую безопасность.
«Мы пытаемся провести определенную экстраполяцию. Оценить происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и то, как сегодняшние вызовы на Украине и в России были бы применимы в отношении боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.
«Мы также, безусловно, пытаемся экстраполировать это в качестве примера на южную границу», — добавил Райан. Он отметил, что американские военные содействуют службам, которые стремятся не допустить проникновения в США нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. «Мы также пытаемся экстраполировать выученные на Украине уроки на другие театры военных действий сегодня или в будущем, например на Ближний Восток», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 22:00 03.06.2025
- Белый дом утверждает, что Киев не информировал Трампа о планах терактов на аэродромах РФ
- 21:20 03.06.2025
- Избранный президент Польши Навроцкий призвал Зеленского решить проблемы совместной истории
- 20:40 03.06.2025
- Байден считал, что Россию следует уничтожить — Лула да Силва
- 20:00 03.06.2025
- Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» Евросоюза — премьер-министр
- 19:40 03.06.2025
- На Неделе российского ритейла обсудили возможности технологического развития отрасли
- 19:20 03.06.2025
- Заболеваемость ВИЧ в РФ в 2024 году оказалась ниже среднемноголетних значений на 31,5%
- 18:40 03.06.2025
- В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
- 18:00 03.06.2025
- США может ждать теракт в духе 11 сентября из-за нелегальных мигрантов — чиновник
- 17:55 03.06.2025
- Сбер входит в число мировых лидеров по объему и качеству ИТ-компетенций
- 17:32 03.06.2025
- Правительство Нидерландов уходит в отставку после распада правящей коалиции — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать