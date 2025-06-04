ВС РФ уничтожили при помощи «Герани» склад БПЛА ВСУ в Херсоне

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска при помощи беспилотника «Герань» уничтожили склад БПЛА ВСУ в Херсоне, сообщили в Минобороны России, опубликовав видео.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара расчетом беспилотного летательного аппарата „Герань“ по складу БПЛА ВСУ в районе Херсона. Успешное уничтожение цели подтверждается множественной вторичной детонацией пораженного объекта, зафиксированной средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сообщили там.